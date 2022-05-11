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台積電撐盤 台股盤中萬六關卡附近震盪

2022/5/11 11:15
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（中央社記者潘智義台北11日電）雖然費城半導體指數勁揚2.51%，但權值王台積電今天盤中卻僅小漲，造成台股開低翻紅後繼無力，盤中指數多在平盤之下，但16000點整數關卡仍失而復得。

11時5分止，加權指數來到16027.38點，小跌34.32點，成交值新台幣1167.79億元，8大類股僅機電、紡織類股上揚。

權值王台積電盤中小漲5元，來到523元；聯電下挫0.65元，來到48.25元；IC設計大廠聯發科小跌7元至813元，又漲至825元，上揚5元；蘋果光學鏡頭供應商大立光則在平盤1620元上下游走。

貨櫃三雄長榮、陽明都小跌，但甫公布4月營收年增65.65%的萬海，股價則相對抗跌，甚至小漲1.5元，至153元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股昨天收逾300點的長下影線，加上指數跌破18000點之後，技術面也獲得滿足，指數應有機會向上，但權值股台積電不動，大盤也無法明顯上攻。

吳文彬指出，美國消費者物價指數（CPI）公布前美股投資人觀望，俄烏戰事造成全球通膨壓力，美國聯邦準備理事會（Fed）是否因此持續升息，都將影響美股動向，進一步牽動台股走勢。

另外，中國封控措施逐步解封，包括復工進度，以及指數編纂公司MSCI明晟可能調降台股權重，這些變數都會影響投資人的布局。（編輯：楊凱翔）1110511

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