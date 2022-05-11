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台電：全力趕工中火煤倉工程 估延至9月試運轉

2022/5/11 19:10
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（中央社記者曾智怡台北11日電）外界關注台中電廠室內煤倉工程進度，台電表示，去年6月因電廠輸煤廊道發生火災，先行調度人力、物力支援搶修，加上設備及材料因航運阻塞、延長交期等因素，目前正全力趕工，預計延至9月完成第一座煤倉試運轉。

媒體今天報導，配合「台中市生煤管制條例」要求，台電台中火力發電廠近年來加速闢建室內煤倉，預計今年6月可完工，但台中市議員李中爆料指出，民進黨立委竟提案刪除中火煤倉預算，此作法令人匪夷所思。

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台電透過新聞稿說明，台電規劃共2座新建室內煤倉，其中一座原訂今年6月完工，但去年6月電廠輸煤廊道發生火災，為儘速恢復輸煤功能，需先行調度人力、物力支援搶修，加上受到COVID-19疫情影響，國外設備及材料皆因航運阻塞、延長交期，以及人力機具調派需克服等因素，影響工程進度。

台電表示，目前正全力趕工，預計延至今年9月完成第一座煤倉試運轉，另一座預定後年完成。（編輯：張均懋）1110511

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