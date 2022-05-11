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數字科技首季每股賺3元 4月營收創同期新高

2022/5/11 22:31
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（中央社記者吳家豪台北11日電）旗下有591房屋交易網的數字科技今天公布第1季財報，因各平台穩健貢獻營收，稅後淨利達新台幣1.49億元，年增4%，每股盈餘3元。數字科技4月營收約1.64億元，年增17%，創歷年同期新高。

數字科技今年第1季合併營收4.46億元，年增14%，成長幅度較大的平台包含591房屋交易網、8591寶物交易網、Tasker出任務外包網；營業淨利1.79億元，年增7%。

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觀察數字科技第1季各平台營收比重，591房屋交易網占62%、8591寶物交易網占23%、8891汽車交易網占7%、518熊班暨人力平台占7%。

數字科技發布新聞稿說明，今年台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情急速升溫，數字科技謹慎觀察疫情影響，持續優化591房屋交易網、8891汽車交易網功能，加上8591遊戲交易網、結婚吧、小雞上工與Tasker出任務等平台耕耘受眾族群，今年前4個月合併營收達6.07億元，年增15%。（編輯：張均懋）1110511

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