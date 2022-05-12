慧榮：第2季景氣稍保守 下半年可望快速反彈

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（中央社記者張建中新竹12日電）記憶體控制晶片廠慧榮科技總經理苟嘉章表示，第2季產業景氣稍為保守，預期下半年可望快速反彈。

苟嘉章今天出席陽明交大電機學院未來實驗室啟用儀式，他受訪時說，不少企業與產業分析師對第2季產業景氣看得比較負面，需求有趨緩情況。

苟嘉章表示，手機與電腦需求比較疲軟，不過，伺服器及車用市場依然缺貨。觀察美國大廠多數認為下半年可望出現較大反彈。

針對晶圓代工廠台積電日前通知客戶自2023年1月起全面調漲代工價格，他說，台積電產能持續吃緊，尤其28奈米製程需求多，吃緊情況嚴重。2023年台積電調漲代工價格，晶片廠是否能夠跟進漲價，要視市場情況而定，預期體質不好的廠商可能遭到淘汰。

對於慧榮捐贈價值新台幣350萬元的示波器等設備，協助陽明交通大學電機學院打造創新設計未來實驗室，苟嘉章表示，希望讓學生能夠實際操作，將所學變成產品，並有實際經驗，在未來能夠直接接軌進入產業界。

苟嘉章說，今年人才非常缺，產業界需求強大，學校培養不足，企業應搶先布局。慧榮這次協助陽明交大打造創新設計未來實驗室的做法相當實際，符合學校需求，以後將會持續往這方向進行。（編輯：張良知）1110512