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偉詮電推USB PD3.1晶片 擴大高功率應用市場

2022/5/13 10:32
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（中央社記者張建中新竹13日電）偉詮電推出USB PD3.1控制晶片，不僅產品單價較USB PD3.0控制晶片提升，且可擴及高效能筆記型電腦、工具機和家電市場應用，將為營運注入成長新動能。

偉詮電深耕USB PD控制晶片多年，目前在筆記型電腦及遊戲機應用領域穩居全球龍頭寶座。偉詮電新推出USB PD3.1控制晶片，擴大搶攻市場商機。

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另外，偉詮電表示，USB PD3.1是USB PD規格的重要更新，最高供電功率自USB PD3.0的100W，提升到240W，能夠擴大支援高效能筆記型電腦、無線工具機、無線家電及電動腳踏車等更高功率的應用。

隨著應用市場擴大，產品單價也較USB PD3.0控制晶片提升，偉詮電USB PD控制晶片業績成長可期，並將為整體營運注入成長新動能。偉詮電今年前4月營收新台幣11.8億元，年增15.35%。（編輯：楊凱翔）1110513

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