和碩：車用新客戶挹注 推升今年對整體營收貢獻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）iPhone代工廠和碩致股東營業報告書指出，車用電子產品去年隨著主要客戶的生產及銷售規模皆大幅成長，帶動出貨表現，預計今年也可在新客戶業務提升及擴展下，進一步推升車用產品對和碩整體營收貢獻。

和碩2021年度合併營收約新台幣1.26兆元，年減9.7%；歸屬母公司業主稅後淨利約205億元，年增1.7%；每股稅後盈餘7.71元。

和碩在營業報告書中表示，去年雖然通訊產品終端需求不如預期，但資訊產品持續受惠於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動出貨需求，且消費性電子產品有新機種挹注整年度營收，加上重要子公司相關業務及產能需求暢旺，均為整體營運帶來正面貢獻。

展望今年，和碩預期全球經濟仍會受到疫情發展、疫苗覆蓋率及防疫政策影響，且先前疫情造成產業供應斷鏈、航運物流及勞動力短缺等問題，加上未來各國貨幣政策可能因通膨升溫而轉向緊縮，均將為全球經濟成長動能帶來新一波挑戰。

從產品類別來看，和碩指出，資訊產品在疫情後，民眾重返工作崗位，將有助於商用需求上升，加上Windows 11汰換潮，預期將刺激商用及高階消費性機種需求，但仍須觀察零組件供應變化。

消費性電子產品方面，和碩遊戲機客戶發表新品帶來一整年顯著營收貢獻後，今年預計出貨動能仍可維持；智慧家庭相關裝置也預計未來隨著產品線擴增及機種更新，對整體營收貢獻可望穩定成長。

通訊產品部分，和碩將在現有產能規模下，持續優化產品組合並同步提升管理及生產效率，以穩定淡旺季的產能利用率。

在車用技術領域上，和碩持續開發次世代行車電腦、多螢幕智慧座艙與多模組車聯網閘道器，並投入電動車充電樁設計生產，促進電動車減碳與自駕技術的普及實現。

營運方面，近幾年和碩積極調整全球產能布局，持續在越南、印度、北美地區進行新生產基地的建置與擴充，接下來會依據市場及客戶需求，持續做產能移轉，以提高整體生產效率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

和碩表示，目前全球經濟及市場需求仍受疫情影響，且整體產業面臨供應鏈紊亂、運輸物流瓶頸與全球能源危機等挑戰，和碩除了更加強營運及供應鏈管理外，也將持續全球產能調整計畫，根據終端市場及客戶需求做製造基地的拓展及整合，使整體生產效能達到最佳化。

同時，和碩也持續推動產品組合轉型，開拓技術含量較高的產品，並提高自動化生產比率，以提升集團整體獲利能力。（編輯：楊蘭軒）1110513