集保：基金集中清算平台 明年第2季上線

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣集中保管結算所今天表示，去年全基金市場匯款及扣款成本高達新台幣4.2億元，盼透過「境內基金集中清算平台」，讓境內基金市場邁入標準化與高效能，節省扣款作業成本。

集保透過新聞稿指出，「境內基金集中清算平台」預計於112年第2季起分階段陸續上線，預期於一年內推動全體業者加入；第2階段預計在113年第2季推出受投信委託處理其直客的申贖等款項收付服務，預計對投資人將有節省匯費或扣款費超過千萬元的效益。

集保說明，近年來境內基金市場申購金額大幅成長，依據投信投顧公會資料顯示，去年境內基金市場（不含ETF）申贖金額達新台幣5.5兆元，申贖筆數較3年前成長超過50%，達1600萬筆，顯示民眾對基金產品熱度逐年升高。

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另外，現行國內已發行逾3500檔基金級別，無論是銷售通路或是投資人，皆須按基金分別下單與匯款，形成多對多的複雜流程，耗費大量人力與成本，統計去年全市場匯款及扣款成本即高達4.2億元。

因應資本市場藍圖策略目標，金融監督管理委員會5月12日發布推動投信基金的集中清算與款項收付機制，責成集保結算所建立「境內基金集中清算平台」，促進基金市場之自動化、效率化，進而降低作業成本。（編輯：蘇志宗）1110513