友華換股分割處方醫學部 持有友霖股權增至59.6%
2022/5/13 18:28
（中央社記者韓婷婷台北13日電）友華生技醫藥與友霖生技醫藥今天雙雙停牌發布重大訊息，宣布友華將分割旗下處方醫學營業二部予友霖生技，交易價格議定為新台幣5.58億元，友霖將發行新股給友華，以每股15.5元作為對價。
友華與友霖今天分別召開董事會，通過依企業併購法、公司法及其他相關法令規定，決議將友華生技處方醫學營業二部營業等相關業務分割移轉給友霖生技，雙方議定為5億5850萬元，並由友霖發行新股3603萬2258股予友華作為對價，將以每股新台幣15.50元為發行價格。
此次交易案暫定分割基準日為112年1月1日，此分割案將提111年6月30日雙方召開的股東會討論報告。
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友華及友霖聯合記者會表示，此次營業分割及受讓案為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效，並期許未來可適時擴大經營規模，提升營收與獲利，持續為雙方股東創造效益。
完成交割後，友華持有友霖股份將從原來51.82%增為59.60%，友華仍得以認列並保有原先處方醫學營業二部經營獲利效益，友霖將擴大業務陣容，提升銷售能量，讓其產品通路更完整，使友霖經營競爭力及規模更加茁壯發展，藉此達成雙贏局面。（編輯：潘羿菁）1110513
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