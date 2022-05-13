寶成首季獲利46億元年減26% 每股賺1.57元

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（中央社記者潘智義台北13日電）製鞋廠寶成工業今天公告第1季合併營收新台幣672.63億元，年減5.1%；歸屬於母公司業主稅後淨利46.39億元，創歷史同期次高，年減26.1%，稅後每股盈餘為1.57元，較去年同期減少0.56元。

寶成接受電訪時說明，由於去年寶成第1季有認列南山人壽獲利進補，歸屬母公司業主稅後淨利高達62.76億元，創歷史新高，年增429.3%；因此，今年第1季獲利46.39億元，即便年減26.1%，但仍為歷史同期次高。

寶成新聞稿指出，第1季本業獲利與營收狀況類似，「鞋類製造業務」獲利較去年同期提升，但被「運動用品零售及品牌代理業務」抵銷；加上認列南山人壽相關業外轉投資挹注減少，導致今年第1季稅後淨利也較去年同期減少。

寶成解釋，鞋類製造業務第1季出貨雙數較去年同期持續提升3.8%至7000.9萬雙，每雙鞋平均單價創新高，平均售價每雙19.65美元。

不過，寶成今年第1季合併營收較去年同期減少，主要由於運動用品零售及品牌代理業務受到中國近期疫情影響，大幅抵銷鞋類製造業務的穩健成長態勢。

以主要業務而言，寶成解釋，鞋類製造依然為今年第1季合併營收的主要來源，獲益於成品鞋的出貨雙數與平均售價均有所提升，帶動鞋類製造業務營收較去年同期增加41.59億元，增幅10.7%，合併營收占比提升至63.8%。

在運動用品零售及品牌代理方面，則因其主要營運地區疫情再起，導致消費者的購買意願顯著低落，加上當地政府實施嚴格的封控措施造成客流量下降，整體銷售較去年同期減少24.5%。

寶成工業表示，今年第1季合併營業毛利率下降至24.1%，主因營業毛利率較高的運動用品零售及品牌代理業務的合併營收比重降低。

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合併營業外收入及支出方面，寶成今年第1季依權益法認列投資收益為30.29億元，較去年同期減少21.88億元，其中寶成工業持股20%潤成投資控股公司轉投資的南山人壽保險公司獲利穩健，但由於高基期效應，今年第1季認列其相關轉投資收益為26.28億元，較去年同期減少20.61億元。

印尼廠新產能的進度方面，寶成表示，藉由產線擴充、人力增補、加班生產等方式，鞋類製造業務今年第1季出貨雙數較去年同期持續提升3.8%，印尼廠區的出貨雙數也持續增加。（編輯：潘羿菁）1110513