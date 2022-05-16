海關暫扣快篩試劑已發3萬餘劑 蘇建榮：本週會完成

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（中央社記者范正祥台北16日電）財政部長蘇建榮今天在立法院答詢時表示，5月11日前自行輸入而暫時扣在海關的快篩試劑約有6萬餘劑，5月15日開始發放，這2天已發放3萬餘劑，本週會完成。

為滿足國人對於快篩試劑的需求，中央流行疫情指揮中心5月11日公布，衛福部食藥署為便民防疫，自5月11日起至今年6月30日前，輸入個人自用「COVID-19檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准。

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查菸酒稅法第7條條文修正草案，國民黨立委賴士葆質詢時關切民眾先前自行從海外進口快篩試劑的處理。

賴士葆質詢，肯定財政部從善如流，對於之前被海關扣住的快篩試劑，財政部已於5月12日發布了「民眾自國外輸入自用快篩試劑，海關全力配合加速通關」 新聞稿，他認真看了新聞稿的每一行，其中有一行提到「111年5月11日前進口暫扣海關之案件」，也就是發布新聞稿之前暫扣海關的案件，就是給予放行。

不過，賴士葆也批評，財政部的命令，關務署執行不好。今天他又接獲民眾陳情，指之前被海關扣住的快篩試劑還是出不來，到底是怎麼回事，為什麼財政部新聞稿說可以，實質上卻是沒有，怎麼不落實，關務署是否視財政部命令如無物。

蘇建榮請關務署長彭英偉向立委說明。彭英偉指出，先前暫扣在海關約有6萬餘劑快篩試劑，目前已放了將近3萬餘劑，「我們都主動通知報關行」。

賴士葆促請蘇建榮督導此事，他並追問關務署，剩餘約3萬劑還暫扣在海關的快篩試劑何時可以全部放行。彭英偉回應，如果都通知、都符合規定，應該本週就可以。

賴士葆質疑，財政部5月12日就發布新聞稿了，但到今天還有約3萬餘劑暫扣在海關，還有一半還沒被放行。對此，蘇建榮澄清，那是因為報關行沒有來申請，他上週已經要求關務署通知各報關行，趕快來辦理相關程序，「是主動通知報關行要儘快來完成程序」，5月15日開始發放，2天就發放了3萬餘劑，本週會完成。

賴士葆表示，他會再向財政部追進度，要設法趕快放行掉，不要讓民眾再有抱怨。

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根據財政部5月12日發布的新聞稿，關務署表示，衛生福利部食品藥物管理署放寬民眾輸入新冠病毒檢驗試劑供自用，自111年5月11日至6月30日，每人限1次且不超過100劑者，免申請專案核准，海關配合採取便捷通關措施，加速民眾進口新冠病毒檢驗試劑通關。

此外，新聞稿中也指出，關務署提醒民眾，民眾輸入100劑以內供自用，免向主管機關申請專案核准；超過部分，仍須申請專案核准始得通關放行；此外，民眾輸入超過100劑部分，如係主張幫親屬購買者，得檢附相關身分證明文件佐證，免向主管機關申請專案核准。（編輯：張均懋）1110516