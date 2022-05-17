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台積電早盤股價彈升9元 市值攀高至13.71兆元

2022/5/17 10:28
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（中央社記者張建中新竹17日電）晶圓代工廠台積電今天股價持續反彈，早盤達新台幣529元，上漲9元，市值增加2333億元，攀升至13.71兆元。

美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲26.76點，漲幅0.08%；科技股那斯達克指數下挫142.21點，跌幅1.2%；費城半導體指數下跌50.31點，跌幅1.69%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在90.41美元，下跌0.55美元，跌幅約0.6%，市值4688.98億美元，維持全球第9位；台積電ADR較台積電16日收盤價新台幣520元計，溢價約3.65%。

台積電今天股價以小漲1元開出，一度回到平盤，隨後在買盤湧入，股價震盪走高，達529元，上漲9元，市值增加2333億元，攀升至13.71兆元，並貢獻大盤指數約75點。

受惠高效能運算及車用電子需求強勁，台積電今年營運可望高度成長，美元營收成長率將達到甚或超過展望25%至29%區間的高點。外資16日買超台積電5359張，終止連續6個交易日賣超。（編輯：楊凱翔）1110517

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