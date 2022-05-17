歐付寶下半年拓展跨境匯兌 全年營收估增兩位數

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（中央社記者吳家豪台北17日電）國內首家登錄興櫃的電子支付業者歐付寶今天舉行股東常會，總經理許維泗表示，預計今年下半年在中國等多個地區拓展跨境匯兌服務，並串聯集團旗下綠界科技超過30萬收款店家，提升整體交易量。

法人指出，電子支付所需設備成本及必要支出較高，國內業者目前皆未獲利；歐付寶在多項業務挹注下，今年營收有望年增兩位數百分比，持續擴大規模。

許維泗在股東會後接受中央社記者訪問表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，網購需求增加，消費者越來越能接受無接觸或低接觸的交易模式，且習慣透過跨境服務尋找台灣沒有的商品，帶動跨境支付及匯兌需求。

他說，歐付寶預計下半年在包括中國等亞洲多個地區拓展跨境匯兌服務，不過合作對象和細節還無法透露。

除了跨境業務之外，許維泗表示，集團旗下第三方支付業者綠界科技有超過30萬收款店家，預計今年下半年開始串接歐付寶行動支付，推估今年可串接10%至15%店家，明年目標提升至50%。

歐付寶致股東營業報告書指出，順應電子支付機構管理條例修法，歐付寶除核心業務外，將開放其他可承作的隨附業務，例如拓展行動支付通路、推廣禮券或票券價金保管服務、預計加入跨平台交易體系、讓會員可透過APP直接完成跨境支付與匯兌等功能。

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歐付寶成立於2011年，於2016年成為台灣首家開業的電子支付機構，母公司茂為歐買尬持股36%。歐付寶業務包含線上與線下商店支付、自動販賣機付款、路邊停車繳費服務、台灣大車隊叫車服務、中油Pay服務等。

歐付寶2021年合併營收約新台幣1.08億元，年增9.16%；營業毛利2069.8萬元，年增20.38%；營業淨損2884.1萬元、稅後淨損1955.3萬元皆較2020年度擴大，每股虧損0.27元。（編輯：黃國倫）1110517