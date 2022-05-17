Tesla進駐寶高園區 新北：具電動車產業聚落雛型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府經濟發展局今天表示，新店寶高智慧產業園區公告第5次招商評選結果，吸引國際級標竿性企業Tesla（特斯拉）進駐實驗場域空間，寶高周邊已具電動車產業聚落雛型。

經發局發布新聞稿表示，本次總計公告標準廠房及實驗場域2種類型空間，其中，實驗場域空間由電動車產業具指標性的Tesla得標，標準廠房則由品威電子加碼投資，另外還有寶德科技及瑞盛科技等優質企業加入，使得標準廠辦進駐率已逾9成8。

經發局長何怡明表示，本次得標廠商產業型態涵蓋電動車、電競周邊產品製造研發、自動化設備及高頻數據線製造等；其中針對電動車產業，除了鴻海精密公司已規劃於寶高園區建置電動車研發基地，特斯拉也將進駐實驗場域空間進行研發及測試等工作，將是Tesla在台灣長期發展規劃中重要的里程碑。

她表示，後續園區將匯聚電動車產業鏈中軟體研發及檢測維修等能量，可望進一步與新店地區鴻華先進、裕隆汽車等電動車產業量能，發揮群聚及加乘效應，共同以寶高園區為核心，在周邊型塑新一代電動車產業新聚落雛型。（編輯：李錫璋）1110517