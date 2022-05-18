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TOYOTA首款純電休旅車300輛配額半小時預訂一空

2022/5/18 14:08
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（中央社記者韓婷婷台北18日電）和泰汽車代理的TOYOTA bZ4X純電動休旅車今天開放線上訂車，不到半小時左右300輛限輛配額預訂一空，中午前累積超過1500張完成支付訂金的訂單。

和泰汽車代理TOYOTA首款全新純電動休旅車bZ4X昨天發表上市，採單一車型設定，首波配貨量僅300輛，今天上午9時開放在線上APP預購。

由於台灣跟日本上市的時間幾乎是同步，而且休旅車是國內目前銷售最夯的車款，再加上電動車議題，半小時左右限量配額300輛預訂一空。

和泰表示，台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」於上線後瞬間湧入萬人下載，即日起透過「TOYOTA智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，統計截至中午止，已經累計超過1500張完成支付訂金的訂單。

bZ4X是TOYOTA使用與Subaru合作的e-TNGA電動車底盤製造第一輛中型純電動SUV，TOYOTA宣稱擁有626公里純電續航里程，DC直流電常態充電至80%需約30分鐘。（編輯：郭無患）1110518

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