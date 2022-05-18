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股匯齊揚 新台幣連2升收創一週新高

2022/5/18 18:06（5/18 18:13 更新）
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新台幣匯率18日收盤收29.71元，升值2.2分。（中央社檔案照片）
新台幣匯率18日收盤收29.71元，升值2.2分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北18日電）國際美元陷入整理，加上台股重振旗鼓、連日收漲，激勵新台幣匯率走揚，今天收盤收29.71元，升值2.2分，不只連續2個交易日走升，且匯價攀上一週高點，台北及元太外匯市場總成交金額為15.67億美元。

受到美股走揚帶動，台股今天開高走高，盤中更在電子、金融股強勢下，一度突破16300點整數關卡，加權指數終場大漲240.77點，以16296.86點作收。

外匯交易員指出，國際美元回檔修正，加上台股上漲、出口商進場拋匯，新台幣匯率獲得支撐，今天以29.750元開盤後，一度升上29.6元價位、盤中最高為29.661元，不過午後部分外資敲進美元，升幅收斂，終場以29.71元作收。

外匯交易員補充，前陣子新台幣持續走貶，出口商心態惜售，多要等到29.800元才會進場拋匯，但隨著美元修正，出口商有稍微積極一些，今天在29.730元附近就陸續進場。

儘管美國聯準會主席鮑爾持續釋放鷹派立場，強調升息打通膨的決心，外匯交易員直言，鮑爾的說法符合預期，並沒有帶來太大震撼，因此市場反應有限。

展望新台幣走勢，外匯交易員分析，美元指數陷入盤整、台股走揚，加上出口商在29.800元匯價上方虎視眈眈，新台幣後續應呈區間整理，短期不至於出現大幅走貶的情況。（編輯：潘羿菁）1110518

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