中華車台灣銷售目標4.4萬輛 防疫險波及恐侵蝕獲利

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）中華汽車副總經理錢經武表示，今年台灣四輪車銷售目標預估4.4萬輛，較去年成長，外銷目標1480輛；至於轉投資新安東京海上的防疫險虧損認列，仍在設算中。

中華車今天下午舉行集團法人說明會，錢經武表示，今年第1季營收雖然年減16.3%，但季增12.8%；主要因2020年底舊換新政策續推不明，致訂單暴增且部分位移至2021年初交車，比較基期較高，加上2022年初疫情升溫影響，造成整體市場下降所致。

在營業費用控制得宜，及裕隆、福建奔馳等轉投資表現良好認列獲利大幅挹注下，今年第1季每股盈餘（EPS）2.41元優於去年同期2.35元，也優於去年第4季的1.77元。

展望今年，錢經武表示，2022年台灣四輪車預估銷售4.4萬台，較去年成長，外銷四輪1480台；轉投資福建奔馳第1季銷量確實落後，第4季將推出電動菱利車型，有信心可達全年4萬台目標，至於東南汽車則沒有設定年度目標。

車市部份，錢經武說明，4月份受到台灣本土疫情升溫，來店客較去年同期衰退，加上同業投入輕型商用車型競爭，營收有受到一些影響。但中華車長期耕耘品牌和整體服務，有信心競爭力還是很強，今年銷售目標仍可順利達成。

錢經武指出，未來將持續以自主研發能力，開發其他商用新車型，第4季將推出自主研發的全新改款電動商用車及微混合動力系統3.49噸商用貨車，未來也將有全新電動車平台商品，以滿足不同客群需求。

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錢經武表示，福建奔馳今年銷售目標4萬台左右，較去年成長，目前1至4月雖有落後，全年目標有把握可以達成。

另外，針對轉投資持股20.57%的新安東京海上產物保險承保防疫險可能的虧損，中華車回應，這是整個保險業都面臨的課題，情況還在變化中，已隨時與新安保持溝通並掌握狀況，目前包括新安在內的各家保險公司都密切關注疫情發展，並配合政府政策進行壓力測試中，以目前來說都還在設算當中。（編輯：張均懋）1110518