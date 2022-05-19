更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300

台積電股價早盤大跌15元 市值縮水3889億元

2022/5/19 09:27（5/19 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電19日股價走低，早盤下跌至新台幣523元，大跌15元，市值縮水3889億元。（中央社檔案照片）
台積電19日股價走低，早盤下跌至新台幣523元，大跌15元，市值縮水3889億元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹19日電）美股重挫，費城半導體指數大跌5.17%，台積電今天股價同步走低，早盤下跌至新台幣523元，大跌15元，市值縮水3889億元。

隨著通膨和經濟衰退疑慮再度升高，美股收低，道瓊工業指數大跌1164.52點，跌幅3.57%；那斯達克指數下跌566.36點，跌幅4.73%；費城半導體指數下挫158.54點，跌幅5.17%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.79美元，滑落至90.53美元，跌幅2.99%，市值4695.21億美元，仍居全球第9，以台積電18日收盤價新台幣538元計，並無溢價。

台積電今天股價跳空開低，早盤達523元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至13.56兆元，影響大盤指數約125點。

外資近日對台積電轉賣為買，據統計，外資已連續3個交易日共買超台積電約9042張。法人認為，外資後續動向將持續牽動台積電股價表現。（編輯：郭無患）1110519

延伸閱讀
台股早盤重挫逾350點 跌破萬六關卡國安基金護盤時間點？蘇建榮：台股重挫、量縮至1000億台積電4月營收衝至1725.61億元 創歷史新高晶圓代工戰火延燒 專家：台積電先進製程持續領先台積電通知客戶 明年全面漲價6%台股大跌389點 台積電收跌16元金融航空重挫外資大賣金控和台積電 投信狙擊航空雙雄台股多殺多重挫389點 法人：短線不排除再測底
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀