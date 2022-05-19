台積電股價早盤大跌15元 市值縮水3889億元
2022/5/19 09:27（5/19 09:46 更新）
台積電19日股價走低，早盤下跌至新台幣523元，大跌15元，市值縮水3889億元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹19日電）美股重挫，費城半導體指數大跌5.17%，台積電今天股價同步走低，早盤下跌至新台幣523元，大跌15元，市值縮水3889億元。
隨著通膨和經濟衰退疑慮再度升高，美股收低，道瓊工業指數大跌1164.52點，跌幅3.57%；那斯達克指數下跌566.36點，跌幅4.73%；費城半導體指數下挫158.54點，跌幅5.17%。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.79美元，滑落至90.53美元，跌幅2.99%，市值4695.21億美元，仍居全球第9，以台積電18日收盤價新台幣538元計，並無溢價。
台積電今天股價跳空開低，早盤達523元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至13.56兆元，影響大盤指數約125點。
外資近日對台積電轉賣為買，據統計，外資已連續3個交易日共買超台積電約9042張。法人認為，外資後續動向將持續牽動台積電股價表現。（編輯：郭無患）1110519
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