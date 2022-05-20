佳世達砸5.45億元認購大江基因私募 握17.84%股權

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）大江生醫旗下大江基因20日引資佳世達，共同開拓精準醫療的未來商機；佳世達將以新台幣5.45億元參與大江基因私募案，取得約17.84%股權。

佳世達董事長陳其宏表示，看好未來精準醫療成為每個人健康照護的福音，並需要結合基因檢測、免疫細胞療法、AI等新技術，適合科技業者投入，期待藉由和大江生醫集團的攜手合作，為民眾提供更精準的預防醫學、精準診斷與治療等服務。

佳世達醫療事業布局涵蓋醫療服務、醫療設備耗材、醫療解決方案各個領域，是國內科技業者唯一投資2家綜合醫院的集團。

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大江生醫集團董事長林詠翔表示，大江基因從事各項基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品研發及製造，由於各國法規逐漸鬆綁和市場需求增加，看好未來細胞治療市場在亞太地區發展潛力。期待大江基因經由佳世達集團在醫療服務、設備、醫藥通路和大數據解決方案等強項，提升大江基因產品與檢測服務的覆蓋率，強化雙方在醫療生技產業業務合作和投資布局。

林詠翔指出，精準醫療是新興的醫療模式，期望能透過精準檢測、精準治療等方式，能夠「上醫治未病」提早預防，或是疾病發生時「對症下藥」，提供最適合的治療策略，大幅減緩藥物不良反應，避免醫療資源浪費。（編輯：張良知）1110520