高通推出兩新平台 搶攻頂級和高階智慧手機市場

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（中央社記者張建中新竹20日電）高通（Qualcomm）今天宣布推出Snapdragon 8+ Gen 1和Snapdragon 7 Gen 1平台，分別搶攻頂級和高階智慧手機市場。高通與聯發科的競爭備受市場關注。

高通指出，Snapdragon 8+ Gen 1是高通最新的強大頂級行動平台，搭配升級後的高通Adreno GPU，與上一代的Snapdragon 8 Gen 1平台相比，速度提升10%，功耗降低30%，估計玩遊戲的時間可以延長60分鐘。

Snapdragon 8+ Gen 1平台採用Snapdragon X65數據機射頻系統及最新的Snapdragon Sight技術，高通表示，智慧手機的拍攝功能能提升至更高的境界，能夠以頂級HDR10+格式進行拍攝，包含超過10億種色調。

高通指出，Snapdragon 8+ Gen 1平台搭載第7代高通AI引擎的Snapdragon Smart功能，每瓦效能提升20%，將獲華碩、榮耀、iQOO、聯想、努比亞、一加、OPPO、紅米、vivo、小米和中興採用，預計第3季推出商用裝置。

Snapdragon 7 Gen 1採用第4代Snapdragon X62 5G數據機射頻系統，支援沉浸式Quad HD+ Display，並具有抗振鳴功能的放大音頻，高通表示，適用於多人遊戲。

高通指出，Snapdragon 7 Gen 1平台的AI效能較上一代的Snapdragon 778G 5G行動平台提升30%。榮耀、OPPO和小米將採用Snapdragon 7 Gen 1平台，商用裝置預計第2季上市。

聯發科執行長蔡力行於4月法人說明會中曾說，聯發科旗艦及高階產品天璣9000、8100及8000已獲多款智慧手機採用，並於第1季上市，預期第2季將有更多採用天璣9000的旗艦機型上市，並在下半年推行至更多地區。

此外，第2季起也將有更多採用天璣8000系列的高階機型出貨至中國大陸、歐洲、印度及東南亞國家等地區。聯發科的毫米波單晶片也將如期在下半年量產，深化聯發科技在全球市場的布局。高通與聯發科兩大手機晶片廠的競爭將持續延燒，並備受市場關注。（編輯：張均懋）1110520