台北電腦展國際重量級CEO分享半導體趨勢

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台北國際電腦展將於24日至27日以虛實整合方式展出，CEO keynotes大咖雲集，除今天下午超微董事長暨執行長蘇姿丰已發表主題演講外，包括恩智浦（NXP）、美光（Micron）等高階主管也將發表演說，分享半導體產業趨勢。

除了CEO Keynotes，今年台北國際電腦展也將舉行COMPUTEX Forum，邀請國內外晶片和資通訊大廠，分享5G、智慧物聯、高效運算、元宇宙等議題。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會將於24日至27日於南港展覽館一館登場，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出，以開創運算、智慧驅動、數位韌性、無限體驗、綠能永續、創新新創等6大趨勢為主題。

這是2020年全球COVID-19爆發後睽違2年，台北國際電腦展重回實體展，國內外近400家廠商參展，展出1000個攤位，意義重大。

除了實體展，此次台北國際電腦展也推出線上CEO Keynotes活動，今天下午超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰已率先發表主題演說，暢談AMD在高效能運算布局，下午微軟高階主管以迎接PC新時代在線上keynotes分享經驗。

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24日下午NXP總裁暨執行長席福（Kurt Sievers）將針對智慧邊緣體驗奠定基礎發表演說；25日上午記憶體大廠美光（Micron）資深副總裁暨策略長摩爾（David Moore）將分享記憶體產業趨勢，下午Supermicro總裁暨執行長梁見後，將陸續在CEO Keynotes活動發表演說，分享半導體趨勢；24日上午NVIDIA的6名部門主管將以人工智慧與網路等內容發表主題演講。

26日展會期間也將舉行COMPUTEX Forum，規劃「科技賦能 建構產業生態鏈」、「淨零碳排 打造綠能科技島」、「創新常態 實現未來場景」等3大場次，邀請TI、NVIDIA、Ericsson、Micron、NXP、台達電、宏達電（HTC）、IBM、達梭系統（Dassault System）及台灣諾基亞（Nokia Taiwan）等晶片和資通訊大廠，分享5G、智慧物聯、高效運算、元宇宙、太空科技、企業社會責任ESG、全球產業鏈等內容主題。（編輯：郭無患）1110523