長榮「弟弟派」搶EIS再出招 5/24說明股臨會過程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北23日電）長榮集團「弟弟派」10日召開巴拿馬長榮國際股東臨時會，但被「哥哥派」張國華主張違法無效。今天「弟弟派」再出招，宣布明天舉行「張國明召開EIS股臨會 當選Permanent President」記者會。

長榮集團「弟弟派」今天發出「巴拿馬長榮國際公司（EIS）採訪通知」，預計明天下午說明10日巴拿馬長榮國際股東臨時會過程，並稱會公開5月10日股東臨時會錄影畫面，並將公布巴拿馬長榮國際公司的公司章程。

長榮集團「弟弟派」本月10日召開巴拿馬長榮國際股東臨時會，但在開會前，張國華即發表聲明，指當天開會已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，他以公司Permanent President（永久董事長）名義即刻取消會議，會議之召開及一切會議決議均屬無效。

不過，「弟弟派」仍照常召開臨時股東會，並自行選派已故長榮集團總裁張榮發次子張國明擔任Permanent President（常任董事長）。而張國華則委託律師陳錦旋代主席之位出席，但被「弟弟派」以非張國華本人為由拒之門外。

此外，雙方對於公司章程見解也不同。張國華透過聲明表示，他是在2016年回到長榮集團，並在4名遺囑執行人的推舉及弟弟張國明、張國政的見證下，繼任了張榮發在巴拿馬長榮國際公司永久董事長（Permanent President）的職位。陳錦旋當天也表示，按照章程，只有張國華才能指定下一名永久董事長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「弟弟派」律師黃福雄則指出，巴拿馬長榮國際公司章程第 7條第11項前段規定，Permanent President於在任時死亡而缺位者，應由董事召開股東會選任新任Permanent President；張榮發逝世後，至今沒有任何合法且有效的股東會選任新任Permanent President。因此，直到當天股東臨時會才是合法有效選出巴拿馬長榮國際的Permanent President。

雙方各執一詞，讓如何解讀巴拿馬長榮國際的公司章程呈現各說各話的局面，預料相關話題也將是明天記者會中備受矚目的焦點。（編輯：張均懋）1110523