英濟工業用AR顯示方案電腦展亮相 進軍日本市場

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）零件製造商英濟旗下光電事業英錡科技，與日本光機顯示模組開發商BARINTEC所開發的工業AR顯示方案，成功打入日本冷氣空調維修應用，於今年COMPUTEX亮相，搶攻日本市場。

英濟集團光電技術研發長增田麻言表示，全球擴增實境（AR）的消費應用尚未普及，但工業應用已經逐漸開枝散葉。英錡科技具備整合光路、光學與全像光學元件的研發設計能力，從前端封裝、生產到終端產品的光學調校，可提供一站式生產服務。

英濟表示，英錡與日本BARINTEC以旗下開發的LCoS（液晶覆矽）與LBS（雷射光學掃描）擴增實境裝置與模組參展COMPUTEX與InnoVEX。相較去年以概念樣品作為展示，今年產品已獲得客戶應用實績；此次參展除了協助客戶擴大生意版圖，同時也尋求企業合作夥伴共同開拓市場。

英濟表示，近年藉由BARINTEC在日本的研發與業務基礎，加上英錡科技的量產支援，成功打入日本冷氣空調維修領導者「東京冷機工業」內部應用並獲肯定，將AR技術應用於遠端維修支援與人員訓練等面向。

BARINTEC為日本光機顯示模組開發商，英濟看好其研發能力與日本應用市場，於2020年起持續投資並提高持股，並整合其設計開發能力與英錡量產實力，快速提升集團光電技術含量。

英濟受到上海封城影響，4月營收大幅縮水至新台幣1.35億元，月減73.73%，年減67.05%；累計前4月營收13.71億元，月減20.22%。

英濟表示，目前產能逐步恢復中，但供應鏈還無法完全支應，預期5月營收較4月稍見改善，但預計要6月過後才能較為正常。（編輯：張良知）1110524