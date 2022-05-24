上市櫃企業股東會旺季報到 飯店業搶商機

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（中央社記者江明晏台北24日電）本土疫情持續，飯店業瞄準5月底開跑的股東會旺季。雲品國際表示，疫情之下仍有許多上市櫃企業詢問大型會議場地需求，今年規劃數位化與實體並行的股東會防疫措施，有望搶得商機。

雲品國際今天發布新聞稿表示，今年在疫情之下仍有許多上市櫃企業詢問大型會議場地需求，因此特別規劃數位化與實體並行的股東會防疫措施，旗下飯店大型宴會場地今年配合政府與企業需求，提供視訊股東會的軟硬體數位化服務；有望在這波股東會旺季中，挹注宴會場地營收。

雲品表示，旗下君品酒店、頤品大飯店以及君品Collection的大型會議場地持續採分流與強化防疫等措施，加上全體員工皆施打三劑疫苗，並使用「台灣社交距離」APP，企業顧客與股東至飯店出席股東會時可知飯店員工的接觸史是否安全，讓出席的股東更加安心。

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目前針對股東會最新的防疫作法便是落實集保中心於2021年8月起首次推動的「視訊輔助股東會平台」，上市櫃公司事先申請提供實體股東會並以視訊輔助者，即可於股東會當日以視訊方式參與股東會，並進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能。

雲品國際說明，旗下場地除了提供股東親臨實體現場外，也協助上市櫃公司運用視訊召開股東會議，可適度減少出席實體股東會的人數，降低群聚感染風險。（編輯：郭無患）1110524