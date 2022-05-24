立凱-KY：目標虧損逐年減半 2024年達虧轉盈

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）磷酸鐵鋰（LFP）正極材料商立凱-KY董事長張聖時表示，2022年將轉向輕資產經營模式，改以授權技轉為主，希望今年能完成2至3家授權案，目標是虧損逐年減半，2024年授權產出4萬噸產品，進一步達到虧轉盈。

立凱-KY今天舉行線上法人說明會，張聖時表示，立凱於2005年在台灣創立、營運、研發、生產完全位於台灣，是中國大陸以外少數擁有完整磷酸鐵鋰（LFP）電池材料製造技術與專利公司之一。台灣工廠年產能為2500噸，累計出貨已達1.5萬噸，目前歐美亞營收占比達83%。

張聖時指出，根據顯示，中國大陸磷酸鐵鋰（LFP）年產能在2021年約47萬噸，預估2022年底將達到100萬頓，而全球有99%產能集中在中國，中國以外大規模廠商陸續退出，目前只有台灣立凱電及日本Sumitomo家是中國以外存活的廠商。

張聖時表示，由於僅少數正極材料製造商能夠完全生產自有前驅體與正極材料，目前各國政策鼓勵減少對海外的依賴，被授權客戶可以獲得最高的政府補助，因此將商業模式全面轉型為專利與技術授權轉移，不再擴增自營工廠產能，也不以合資換取授權，目標是扶植4至5家，未來具備年產10萬噸以上製造商，預計儲能將占7至8成比例。

透過專利技術授權，立凱將可以收取500萬美元的簽約金及計量權利金，將以每年全球生產量計算，每公斤收取0.3美元至0.5美元不等的計量權利金，直到2041年止；由於一次性的簽約金必須攤提到2041年，因此近2年的簽約金對財務現金流有改善，但獲利轉正預計要到2024年。

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張聖時透露，依目前客戶生產規劃，預估2024年授權產出目標為4萬噸，可收到約新台幣6億元權利金，未來若完成4至5家授權，則可達年產17萬噸需求。

立凱今年第1季合併營收新台幣1.06億元，年增137.45%，營業損失9900萬元，稅前淨損1.01億元，稅後淨損1.01億元，每股淨損1.69元，相較去年同期每股虧0.75元擴大，卻較去年第4季每股虧1.87元收斂。累計前4月合併營收1.51億元，年增163%。（編輯：張均懋）1110524