市場憂心中國經濟成長 亞股大多收跌

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（中央社香港24日綜合外電報導）市場憂心世界第二大經濟體中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施產生的衝擊，且投資銀行也下修中國的經濟成長預測，亞洲各國股市今天大多收跌。

法新社報導，美國股市昨天強勁反彈，道瓊工業指數收盤上漲2%，但這股漲勢並未延續至亞洲，而北京當局宣布一系列新的經濟振興措施，在平息市場緊張情緒方面效果甚微。

中國經濟因北京當局的清零防疫政策受到衝擊，導致主要城市陷入長期封鎖，數以百萬的民眾進行大規模檢測。長期封城限制了供應鍵、抑制需求並造成生產停滯。

由於中國防疫策略的衝擊，投資銀行瑞士銀行集團（UBS Group）及摩根大通（JPMorgan Chase）已下修對中國的經濟成長預測。

彭博（Bloomberg News）報導，瑞銀經濟學家汪濤等人在研究紀要中寫道：「現行政策中持續的防疫限制，並缺乏明確退場策略，將可能削弱企業和消費者信心，阻礙被壓抑需求的釋放。」

中國全年經濟成長目標為5.5%左右，但4月公布數據顯示，中國經濟在去年下半年失去動力後，國內今年第一季經濟成長放緩至4.8%。

市場憂心中國頑固尋求清零會衝擊經濟，並對供應鏈及更廣泛全球經濟造成連帶效應，這些憂慮引起投資人恐慌，亞洲股市今天大多收黑。

東京股市日經225指數下跌0.9%，收26748.14點；香港恆生指數下挫1.8%，收20112.10點；上海證券交易所綜合指數挫跌2.4%，收3070.93點。

首爾股市收跌1.6%，台北、雪梨、新加坡、曼谷、吉隆坡及馬尼拉股市皆下挫。雅加達股市則是逆勢收漲。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110524