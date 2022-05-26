南茂股東會 通過每股配息4.3元

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂今天上午舉行股東常會，通過每股配發現金股息新台幣4.3元。南茂持續布局車用電子商機，第2季記憶體和面板驅動晶片封測營運穩健。

南茂董事長鄭世杰在股東會上表示，南茂繼續擴展自動化與智能化趨勢下的車用電子等利基市場，以及新型智慧行動裝置的高成長市場規模及成長契機，掌握產業發展趨勢與滿足客戶需求。

鄭世杰指出，南茂持續整合晶圓凸塊（wafer bumping）與封裝核心技術，並持續推動產線自動化、智慧化等改善作業，降低營運成本，讓公司營運與獲利可穩健成長。

展望第2季，鄭世杰表示，通膨與原物料上漲壓力影響終端需求；國際局勢與中國大陸因COVID-19疫情封控，對經濟與供應鏈影響仍待觀察；客戶備貨帶動，南茂需求仍持續穩健，營運動能向上。

南茂第2季面板驅動晶片封測動能略優於記憶體封測，記憶體封測動能可較第1季佳，面板驅動晶片部分，有機發光二極體（OLED）與車用面板需求穩健，高階測試產能稼動維持高檔。

本土法人預估，南茂第2季業績可突破新台幣74億元，季增幅度上看10%，衝歷年單季新高，稅後獲利逼近14億元，拚同期次高，每股基本純益上看1.9元。

南茂去年稅後淨利50.59億元，年增113.7%，創歷史新高，去年每股稅後純益6.96元。（編輯：楊凱翔）1110526