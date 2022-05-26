南亞科：DRAM供需成長相當 下半年力推10奈米產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）南亞科今天召開股東常會，董事長吳嘉昭表示，今年DRAM供給的成長幅度與需求成長相當，公司下半年營運主軸是第1代10奈米製程產品推廣及量產銷售。

吳嘉昭說，南亞科110年合併營收新台幣856億元，年增40%，稅後淨利228.5億元，每股純益7.4元，算是不錯經營成績。

他表示，110年前3季隨著產業復甦，南亞科營運也快速回溫，彈性調整產品組合，因應市場起伏及客戶需求，並降低庫存水位，前3季均價隨市況同步成長。

110年第4季起，因供應鏈長、短料，部分非記憶體電子零組件缺貨等因素，影響終端產品如電腦、電視、汽車的生產。吳嘉昭指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）市況小幅修正。南亞科110年全年均價較109年增加40%，營收得以大幅成長。

吳嘉昭說，DRAM是電子產品智慧化的關鍵元件；智慧型手機、伺服器、數據中心是目前最大應用區塊。隨著5G、AI、物聯網、大數據、自駕車及元宇宙相關技術的發展，結合各種消費型智慧電子產品的創新應用，DRAM每年位元需求成長15%至20%。

吳嘉昭表示，根據調研單位評估，111年各供應商規劃增加供給的成長幅度與需求成長相當，與部分國外DRAM廠將產能轉為生產邏輯產品有關係。

南亞科下半年營運主軸是第1代10奈米（1A）新製程產品推廣及量產銷售，吳嘉昭指出，預計完成前導產品8Gb DDR4客戶驗證，並小量量產，同步降低30奈米產品的投片及準備下世代DDR5的產品。

吳嘉昭說，南亞科第2代10奈米（1B）製程技術的前導產品已開始試產，預期今年下半年將開始購置第一期量產所需的機器設備，為明年的製程轉換做準備。

吳嘉昭表示，南亞科將繼續優化目前主力的20奈米產品，在低功率應用的多元化，提升產品速度，推展到高階的車載、電視；在伺服器產品應用方面，除既有大型客戶以外，還要延展到全球區域型數據中心中小型客戶，增加銷售通路與擴大客戶需求。

至於南亞科規劃在南林科技園區中興建的新廠，吳嘉昭說，投資金額約3000億元，預計今年年中動土興建無塵室，目標於3年後能夠開始裝機量產，並依市場需求分階段設置產能規模。

吳嘉昭表示，111年為因應1A及1B製程技術量產製程的機器設備、新廠興建及一般部門等資本支出上限，預計約284億元。

吳嘉昭說，南亞科今年將投入更多研發資源，加速開發10奈米級製程技術與新世代DDR5的產品，提升競爭力；南亞科技堅持技術創新為公司核心價值及成長的主要動力。（編輯：楊蘭軒）1110526