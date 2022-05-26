超豐股東會通過配息5元 看下半年產業難以預測

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體封測廠超豐電子今天上午舉行股東常會，通過每股配發現金股息新台幣5元。超豐指出，下半年產業趨勢難以預測，今年續布局第三代半導體氮化鎵（GaN）封測和提升系統級封裝產品。

超豐董事長謝永達在股東會中表示，近期主要國家貨幣政策朝向升息趨勢，加上中國大陸COVID-19疫情、以及國際地緣政治風險增加等變數，下半年產業趨勢難以預測，需觀察國際政經局勢變化。

展望今年營運，謝永達表示，超豐隨時掌握景氣和產業變化，發展先進製程，提升研發能力並持續開發新客戶，超豐今年提升QFN Dual Row生產能力、第三代半導體氮化鎵（GaN）封測能力，開發混合及模壓整合系統封裝（Hybrid/MIS Package）產品和系統級封裝（SiP）產品。

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展望第2季營運，本土法人指出，超豐主要微控制器（MCU）客戶庫存天數增加，通路商庫存天數也有3個月至4個月，反映消費電子終端產品需求趨緩，加上中國COVID-19疫情封控和通膨等變數，庫存調整時間可能拉長，預期超豐第2季業績可逼近新台幣50億元，季增5%區間，拚同期新高，獲利拚維持第1季水準，每股純益可超過2元。

超豐去年合併營收194.6億元，年增32%，稅後獲利46.03億元，大增72.9%，去年每股稅後純益8.09元，超豐去年營收、毛利率、獲利和每股純益，均創歷史新高。（編輯：郭無患）1110526