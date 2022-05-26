高鐵：歷經疫情洗禮 開源節流將為穩健經營基石

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（中央社記者賴言曦台北26日電）台灣高鐵今天召開股東會，董事長江耀宗表示，歷經疫情洗禮後，必須讓開源節流成為台灣高鐵DNA的一部分，作為公司在追求穩健經營、永續發展及因應變局時的堅強基石。

高鐵今天召開股東會，通過每股分配現金股利新台幣0.758元；江耀宗表示，儘管疫情衝擊，高鐵上下依然力行開源節流；自2016年迄今持續提前清償聯貸本金，有效節省利息支出、降低財務風險並提升獲利，維修物料本土採購比率5年倍增的目標更提前達成。

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江耀宗表示，高鐵日前已完成下一個5年中長期計畫（2023年至2027年）的策略方向制定，將在第1個5年計畫所創造的卓越基礎上，更加積極落實ESG（環境、社會、公司治理）並強化公司治理，提供安全、優質及創新的旅運服務，推動台灣邁向更美好的生活。

另外，台灣高鐵自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」以來，訂下維修物料本土採購5年倍增的目標，江耀宗也宣布，已經提前達標；統計至3月底止，維修物料占比達35.1%，預估今年底將至36.2%，整體達標率較當初所訂的30%目標值超過2成。（編輯：郭無患）1110526