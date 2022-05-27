企業憂心排碳成本 曾文生：付出碳關注減少碳焦慮

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（中央社記者曾智怡台北27日電）排碳成本令企業憂心忡忡，經濟部次長曾文生今天表示，只要對碳的議題付出關注，「碳焦慮」就會減輕，建議先初步估算企業自身碳排，並和同業競爭比較；他也呼籲業界將電力當成新產業看待，參與再生能源發展，對台灣減碳工作將是一大助力。

曾文生今天出席「2022風傳媒趨勢論壇 零碳新經濟 邁向碳市場的經濟新思維」線上論壇，分享國際碳定價觀察與台灣推進方向。他指出，過去所有減碳倡議都是在主權國家範圍內，例如設置國家減量目標，如今歐盟碳邊境調整機制（CBAM）是透過關稅，穿透主權國家疆界，進而影響企業決策。

觀察碳相關運作，關稅是一軌跡，另外一軌則是國際品牌要求供應鏈減碳，而後者對國內產業影響來得較早。

當世界碳定價機制開始運轉，曾文生說，企業需掌握產品含碳量，延伸碳盤查與驗證重要性；並關注生產地政府排碳收費，因涉及抵換事宜；以及對比毛利低產品與他牌產品含碳量高低，由此檢視競爭條件。

針對企業因覺察即將負擔排碳外部成本，而產生「碳焦慮」，曾文生認為，此時企業付出「碳關注」，焦慮就會減輕，「現在有很多焦慮是來自對事情的不確定，多些瞭解會差很多，空焦慮不會解決問題」。

再者，對企業領導人而言，要引領公司面對碳付費狀況，進行內部碳定價時，其實也有通用性價格供參考，例如當CBAM稅率出爐，就是清楚的參考數字，也會變成他國參考價格，最後會換算成本百分比，影響公司經營決策。

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談及減碳趨勢對台灣挑戰，曾文生表示，台灣過去是透過進口能源來生產、出口，貿易依存度高；近期進口費用成長高過出口，主因大宗能源物資漲價，但隨台灣持續發展再生能源，外部市場內部化，內需市場增加，將改變市場結構，讓國家能源發展得到支撐，對台灣經濟體質也有所幫助。

曾文生提到，目前台灣將電力當生產要素、並由國家提供，但放眼世界，再生能源不斷透過新創方式，在全球蓬勃發展，他認為，應將電力當成新產業來看待，尤其發電部分，讓國內有競爭力產業參與電力產業發展，對台灣未來減碳工作將是一大助力。（編輯：蘇志宗）1110527