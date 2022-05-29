台灣開放低軌衛星執照 兼具產業商機及戰略意義

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（中央社記者潘智義台北29日電）俄烏戰爭爆發後，烏克蘭對外通訊一度失靈，但透過衛星電話成功與外界聯繫，低軌衛星成為熱門話題。研調機構認為，台灣開放低軌衛星執照，不只為廠商帶來產業發展商機，更具戰略意義。

根據集邦科技（TrendForce）研究資訊顯示，全球衛星市場目前以低軌衛星（LEO）最具發展優勢，由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星（HEO）與中軌衛星（MEO），更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性。

集邦指出，低軌衛星毋須架設基站，可於艱困與偏遠地區接收訊號，訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，可與移動通訊5G作互補，彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。

集邦預期，在低軌道衛星自SpaceX引領話題後，也帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2950億美元，年成長3.3%。

研調機構DIGITIMES Research分析師黃雅芝接受電訪表示，台灣的低軌衛星供應鏈廠商布局全球，在市場占有一席之地，台灣市場只是其中一部分；但開放低軌衛星執照，對台灣的戰略意義卻是不同，假設台灣遇到戰事，地下、海底的光纖因戰事破壞，屆時低軌衛星便可發揮強大的效果。

黃雅芝指出，就如同俄烏戰事爆發後，烏克蘭成功用低軌衛星突圍，也驗證了低軌衛星遇戰事時的優點。

她說，除了戰略意義，低軌衛星也可望帶動衛星電話市場，雖說不是每個人都人手一機，但登山、野營探險的民眾，卻可根據臨時需求租借一支衛星電話使用，也是一種商機。

積極布局低軌衛星市場的網通業者昇達科表示，台灣開放低軌衛星執照，全球主要低軌衛星通訊業者如SpaceX、OneWeb、Amazon Kuiper、Telesat都有機會來台申請，不論是蓋地面接收站，還是用戶端的市場需求都會呈現。

昇達科說明，低軌衛星業者在任何一個國家鋪設相關設施，最基本的條件就是要當地政府同意，台灣開放低軌衛星執照，即代表業者可在台灣建設相關基礎設施。對於低軌衛星供應鏈廠商而言，主要市場雖然在國外，但台灣本土市場的開放，也對搶攻國際市場的台灣供應鏈廠商提供一個新市場。

昇達科表示，目前生產低軌衛星地面站的設備、用戶終端設備的零件都是供應國際低軌衛星業者，只是應用在國外的市場需求；一旦台灣開放國際業者來台申請執照，原本銷售給這些客戶的零件也會跟著進入台灣消費市場。

耀登科技認為，開放低軌衛星執照的影響主要是頻段衝突，但開放衛星執照對業者應該是好事，有更多機會驗證系統，且台灣的低軌衛星場域愈成熟，台廠成為完整系統供應商的機會就愈高。

網通大廠智邦表示，目前雖未投入低軌衛星市場，但既有的60 GHz高頻毫米波傳輸設備將來還是可以派上用場，例如電信業者基地台不便拉線的地域，就可用微波方式傳送。

智邦說明，低軌衛星是新的通訊方式，若台灣開放使用場域，行動通訊業者、Wi-Fi、固網業者從網路傳輸、接取到終端用戶都有商機。

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）創辦SpaceX，推出的星鏈（Starlink）低軌衛星群計畫，可提供高覆蓋率的高速網路通訊服務，在俄烏戰事中成功突圍使用對外通訊，更被通訊業者拿來當做產業發展趨勢的教案。

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台灣參與國際知名低軌衛星供應鏈的廠商，在台灣發展低軌衛星計畫中也不缺席。工業局已通過「低軌衛星地面通訊設備開發補助計畫」主題式研發補助計畫共5案，包含昇達科、穩懋半導體、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技5家主導廠商，以及台光電、台燿、明泰、奇鋐、金像電等10家聯合廠商受惠。

業者指出，上述計畫研發主題包含低軌衛星家用終端設備、行動車用終端設備、半導體功率元件及地面接收站關鍵元件開發，為台灣業者在布局全球市場時，也同步掌握本土市場的發展商機。（編輯：張良知、翟思嘉）1110529