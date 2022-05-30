更多編輯台推薦新聞：
朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300

類股齊揚 台股一度大漲272點突破16500點

2022/5/30 11:00（5/30 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股30日開高走高延續反彈走勢，指數盤中突破16500點關卡，一度大漲272點。（中央社檔案照片）
台股30日開高走高延續反彈走勢，指數盤中突破16500點關卡，一度大漲272點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北30日電）美股勁揚，加上新台幣近期反彈，台股開高走高延續反彈走勢，包括電子、金融及傳統產業股全面揚升，指數盤中突破16500點關卡，一度大漲272點。

至10時45分，台股加權指數來到16513.39點，上漲247.17點，成交值新台幣1443億元。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五收在93.77美元，上漲2.77美元，漲幅3.04%，台積電今天股價走高，達新台幣540元，上漲10元，市值增加2593億元，攀高至14兆元，貢獻大盤指數約83點。

聯發科、聯電、大立光、信驊及矽力-KY等權值、高價股股價紛紛走高，推升整體電子類股指數一度大漲逾1.8%。

傳產股普遍揚升，水泥、紡織、機電、造紙、汽車等類股指數同步上漲逾1%；受惠解封題材的觀光類股指數上漲逾3%，鳯凰、雄獅強攻漲停，航空雙雄漲逾2.6%；電纜類股指數也大漲逾4%。

金融股在富邦金、國泰金、開發金、元大金等金控股同步走高下，類股指數一度大漲逾2%，為台股延續反彈走勢的一大動能。（編輯：張良知）1110530

延伸閱讀
美股勁揚 法人：台股可望持續反彈台灣家樂福出售傳新買家競逐 專家：法商添議價籌碼專訪／首張防疫保單引爆危機 臺產總經理親揭96天風暴內幕報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀