類股齊揚 台股一度大漲272點突破16500點

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（中央社記者張建中台北30日電）美股勁揚，加上新台幣近期反彈，台股開高走高延續反彈走勢，包括電子、金融及傳統產業股全面揚升，指數盤中突破16500點關卡，一度大漲272點。

至10時45分，台股加權指數來到16513.39點，上漲247.17點，成交值新台幣1443億元。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五收在93.77美元，上漲2.77美元，漲幅3.04%，台積電今天股價走高，達新台幣540元，上漲10元，市值增加2593億元，攀高至14兆元，貢獻大盤指數約83點。

聯發科、聯電、大立光、信驊及矽力-KY等權值、高價股股價紛紛走高，推升整體電子類股指數一度大漲逾1.8%。

傳產股普遍揚升，水泥、紡織、機電、造紙、汽車等類股指數同步上漲逾1%；受惠解封題材的觀光類股指數上漲逾3%，鳯凰、雄獅強攻漲停，航空雙雄漲逾2.6%；電纜類股指數也大漲逾4%。

金融股在富邦金、國泰金、開發金、元大金等金控股同步走高下，類股指數一度大漲逾2%，為台股延續反彈走勢的一大動能。（編輯：張良知）1110530