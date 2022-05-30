佳世達：積極降庫存 首季營運谷底盼一季比一季好

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（中央社記者潘智義桃園30日電）液晶顯示器廠佳世達科技董事長陳其宏今天表示，憂慮高庫存，萬一需求緊急煞車，情況會無法控制，盼第1季來到營運谷底之後，一季比一季好，降低庫存是現階段最重要的事。

陳其宏在股東會後記者會指出，因疫情未解、俄烏戰事帶動通膨，美國聯準會（Fed）升息不知何時結束，原本存在的庫存壓力，因上海、昆山封城衝擊更大，都讓庫存管理更加困難；但因疫情趨於明朗化、和緩之後，中國調控措施放寬，對接下來的營運維持審慎樂觀態度。

他直言，希望不要發生通縮，若真是如此，則來不及消化的庫存將形成極大壓力，台灣廠商庫存高達新台幣幾千億元的大有人在，關鍵在於政府態度，美國升息是否太鷹派，只要政府政策朝與疫情共存發展，放寬邊境管制，即可帶動航班、消費增加，也可避免通縮。

他期盼，透過消費力增加讓市場逐步回歸正常，不要萬物皆漲。

佳世達總經理黃漢州解釋，中國封控的影響主要在蘇州，4月影響達1/3，5月影響已很小，復工後逐步回復正常運作，預計6月底可補回來；另外，上海封控逐步解封，但步調稍緩。

黃漢州指出，材料漲價其實是過去兩年就開始，雖然產品無法完全反映，但終端市場卻已開始降價，因此，目前半導體材料未再漲，且有慢慢往下掉跡象，加上代理商庫存高，也急於銷售，期盼能隨各環節的材料降價，庫存也能加速出清。

陳其宏強調，蘇州廠產能轉移到越南，但卻未全部移走，主因中國內需市場很大，產品除銷售美國及其聯盟之外，中國也有聯盟，蘇州廠大規模投資，主要就在於支持中國市場及所屬陣營市場；不過，外銷美國及同一陣營市場產品已移到台灣、越南生產。

他說，已在越南河內以南的河南省建廠，並邀衛星工廠參與，台灣桃園廠現已產能全滿，至於蘇州部分該移到越南的，會加快腳步，但大環境變數很大，需爭取國際大品牌認證。

黃漢州進一步指出，過去兩年未積極到越南，主因美國未增加對中國課稅，且因中國材料運到越南，增加3至4週時間，相當不便，但現今越南疫情降溫，中國疫情卻未解，所以加快啟動越南廠的步調。

他強調，越南廠兩年前已量產，但因材料成本高，面板有一度過不去，所以轉移產能不高，這次移往越南新機種預計第3、4季量產，初期可能考慮先移1/3過去；因自越南運產品到美國需增兩週時間，但到歐洲時間與到上海差不多，所以先考慮讓越南廠分擔歐洲及東南亞市場。

另外，陳其宏表示，佳世達高附加價值今年營收過半，但不是獲利過半，明年才會宣布何時高附加價值產品獲利過半。

佳世達去年每股稅後純益4.22元，股東會通過每股配息2.5元。（編輯：黃國倫）1110530