新纖布局尖端材料科技 研擬朝綠電產業邁進

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（中央社記者賴言曦台北30日電）紡織廠新纖加入美國電動車廠特斯拉供應鏈後，積極布局尖端材料科技；新纖經營決策委員會副主委羅時銓今天表示，負責生產及開發尖端材料的設備及實驗室，將在下個月陸續投產投用。

新纖2020年成為特斯拉（Tesla）供應鏈成員，主要負責供應塑膠材料，近年同時積極布局尖端科技材料；羅時銓表示，新纖將旗下工程塑膠部門改名為「尖端科技材料生產中心」，主要提供高值化材料。

他提到，桃園觀音廠新設尖端材料設備，預計下個月開始量產，至於桃園中壢廠新設的SGS標準實驗室，主力為材料開發，下個月也即將投用。

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羅時銓表示，新纖計畫朝綠電方面布局，期望透過生產風電扇葉中的發泡填充材料等，打入本土綠電供應鏈。

在回收材料部分，羅時銓指出，目前全球每年1.1億公噸聚酯塑料市場中，有3200萬噸用在寶特瓶、7000萬噸用在衣物上，為解決回收材料遇到的困難，新纖規劃開發自動分類衣物回收的技術，用以自動選擇含80%以上聚酯纖維的衣物，製作成回收材料，投入循環經濟。（編輯：林克倫）1110530