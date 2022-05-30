大同機械電表走過68個年頭 今年5月生產最後一批

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（中央社記者潘智義台北30日電）隨著國際電網數位轉型趨勢，大同公司今天宣布，電表廠將全面鎖定在2028年全球市場規模逾557億美元的智慧電表戰場，走過68個年頭的機械電表，將全面停產。

大同發布新聞稿指出，1954年大同公司設立台灣第一座生產電表的工廠，第一台國產自製的機械電表正式誕生；走過68個年頭，今年5月生產最後一批機械電表後，大同機械電表總產出量將永遠停格在1839萬8300台。

大同強調，台灣第一台機械電表出自大同，而第一台智慧電表也是出自大同，大同更協助台電建置台灣第一套國內自行研發的高壓先進讀表系統與監控中心。

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大同說明，自主研發符合各國規格的智慧電表產品，取得ANSI、IEC、MID及日本的JIS等國際認證，全球規格的電表皆有能力生產。經過多年布局，包括要求極高又複雜的日規電表訂單已奪下，大同電表也是第一家被日本電力公司認可的外國品牌。

大同表示，2021年大同智慧電表累計外銷已超過100萬具，至2021年底，大同公司所有電表累計生產約2065萬具，堆疊起來的高度，相當於1238座玉山。（編輯：林興盟）1110530