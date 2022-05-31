台郡因應5G、智慧車 開發軟板3.0次世代技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北31日電）台郡科技董事長鄭明智在股東會上表示，今年上半年大環境動盪，台郡仍繳出亮眼營運成果，因應未來5G、智能車及低軌道衛星運用等趨勢，持續再開發Neuro Circuit（神經網路）的軟板（FPC）3.0次世代技術。

台郡科技今天召開股東常會，會中通過董事全面改選等所有議案；會後召開董事會，全數通過由鄭明智續任董事長。

鄭明智在營業成果報告中說明，在疫情持續影響下，台郡去年營收新台幣356億元，較109年度299億元增加19.1%，但稅後淨利28.8億元及基本每股盈餘8.19元，分別較109年度減少1.7%及0.44元。

他說，雖然今年上半年在嚴峻疫情及國際局勢動盪不安中，台郡仍繳出亮眼的營運成果，今年累計前4月營收已達112.1億元，較去年同期成長17.8%。

鄭明智指出，面對2022年大環境的挑戰，台郡優先重視三件事，包括對客戶承諾的服務、對員工健康安全的照護及對營運目標的達成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他強調，創新技術及人才是台郡營運發展的首要，因應未來5G、智能車及低軌道衛星運用等趨勢，持續再開發Neuro Circuit（神經網路）的FPC3.0次世代技術，不僅可深化低耗能高效率生產模式，更可以提供客戶對高頻、多層及薄化的先進設計需求。

他說，相當珍惜股東對台郡投資的每一塊錢，近7年來台郡穩定的獲利能力創造出每股盈餘皆達8元以上，更能每年皆配發5元的現金股息來回饋股東。（編輯：張良知）1110531