更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中華工程：鎖定頂端客群 陶朱隱園預計第2季開賣

2022/5/31 14:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北31日電）中華工程今天召開股東會，由於旗下備受矚目的自建案「陶朱隱園」預計今年第2季銷售，中工表示，陶朱隱園鎖定客群為金字塔頂端客戶，採預約制且不對外開放，預計之後將邀請金字塔頂端客戶前往參觀。

中華工程去年受惠認列「京華城」購物中心股權處分利益，營收達新台幣171.96億元，稅後淨利26.62億元，每股稅後盈餘（EPS）1.75元；中華工程股東會今天通過每股配發0.534元現金股利，為2003年以來最佳配息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

未來一年規劃方面，中華工程董事長朱蕙蘭透過致股東報告書表示，中工將設立河內辦公室，爭取大型土地開發案的土地開發權，並以主導方式進行，初期只需投入規劃成本，且可分期拆遷，並以中華工程經驗來控制基礎建設成本，減少資產投入。

長期經營方面，朱蕙蘭表示，將持續發展國內公共工程、前瞻基礎建設及綠能等工程案承攬，加強土地開發業務，興建宜居住宅建立建築品牌，並研發建築智慧產權，拓展海外市場。（編輯：張均懋）1110531

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族