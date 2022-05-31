中華工程：鎖定頂端客群 陶朱隱園預計第2季開賣

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（中央社記者賴言曦台北31日電）中華工程今天召開股東會，由於旗下備受矚目的自建案「陶朱隱園」預計今年第2季銷售，中工表示，陶朱隱園鎖定客群為金字塔頂端客戶，採預約制且不對外開放，預計之後將邀請金字塔頂端客戶前往參觀。

中華工程去年受惠認列「京華城」購物中心股權處分利益，營收達新台幣171.96億元，稅後淨利26.62億元，每股稅後盈餘（EPS）1.75元；中華工程股東會今天通過每股配發0.534元現金股利，為2003年以來最佳配息。

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未來一年規劃方面，中華工程董事長朱蕙蘭透過致股東報告書表示，中工將設立河內辦公室，爭取大型土地開發案的土地開發權，並以主導方式進行，初期只需投入規劃成本，且可分期拆遷，並以中華工程經驗來控制基礎建設成本，減少資產投入。

長期經營方面，朱蕙蘭表示，將持續發展國內公共工程、前瞻基礎建設及綠能等工程案承攬，加強土地開發業務，興建宜居住宅建立建築品牌，並研發建築智慧產權，拓展海外市場。（編輯：張均懋）1110531