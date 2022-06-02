南僑：加碼研發高附加價值產品 異業結盟共創商機

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）南僑今天舉行股東會，集團會長陳飛龍表示，將持續加碼研發開創高附加價值產品，聚焦經營全球利基市場，與各種不同業態的企業合作，共創商機；隨著上海及泰國6月相繼解封，營運可望撥雲見日。

南僑去年合併營業額新台幣198.61億元，年增12.71%，獲利10.71億元，年增12.67%，每股盈餘4.32元；去年度合併營收再創集團新高，獲利也是近五年新高。每股配發2.2元現金股利於今天除息，訂於7月1日分配發放。

陳飛龍表示，儘管去年面臨疫情及通貨膨脹的衝擊，但都能掌握業務契機，多個事業單位營收持續成長，其中又以烘焙油脂事業及冷凍麵糰事業成長幅度較高。

疫情加上農糧原物料價格飆漲，餐飲及食品廠均承受相當大的成本壓力，由於食品業為民生物資通常不易完全轉嫁，南僑第1季營收47.65億元，年增2.2%；稅後盈餘1.85億元，年減33.98%，每股盈餘（EPS）0.75元。

南僑大陸營運上半年也受到上海等地實施封城管控影響，大陸地區占南僑整體銷售比重約6成，不過，南僑總經理李勘文表示，隨著上海及泰國相繼解封，營運可望逐漸撥雲見日，配合第4季是油脂傳統旺季，預期下半年營運可望優於上半年。

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至於泰國方面，南僑前進泰國已31年，以嬰兒米果、調理熟飯、調理粥行銷全球市場，看好東南亞及歐美市場發展可期，將持續擴產，2018年10月進行建廠工程，第一期已投入約13.7億泰銖，興建嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，米果線已在2020年第2季順利投產；另烘焙麵包零食線預計於2022年下半年投產，預計將挹注營收與獲利。

陳飛龍表示，未來南僑將聚焦經營全球利基市場，在油脂、稻米、麵粉乳製品上 持續研發加碼投資，目前食品營收已超過全集團營收的97%，未來更加緊投入以滿足食安及健康潮流，開發更細微精準的生技功能性產品。（編輯：黃國倫）1110602