疫情加速企業數位轉型決心 台灣雲市集擴大補助開跑

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（中央社記者張璦台北6日電）據調查，35%的台灣企業因經歷COVID-19危機，而加速數位轉型決心，未來3年將大幅增加相關投資；同時，經濟部中小企業處台灣雲市集2.0已開跑，提供企業數位轉型補助，並擴大補助對象與項目。

為協助企業成功數位轉型，由經濟部中小企業處主辦，資誠企業管理顧問股份有限公司等共同執行的「產業雲集，解密轉型」線上產業論壇，於日前登場；3場論壇主題以服務業、製造業、農業為主軸，吸引逾700人次線上參與。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，在這3場數位轉型論壇中，75%以上的與會者表示有高度意願導入數位轉型；根據資誠發布「2021台灣中小企業轉型現況及需求調查」，35%台灣企業表示，因有感經歷 COVID-19危機，更加速數位轉型的決心，將在未來3年大幅增加對「數位轉型」的投資。

論壇邀請企業分享如何透過數位轉型創造競爭優勢；萊爾富數位商務處長葉育堅指出，在面對疫情的衝擊時，透過會員線上線下交易數據的集結，分析出消費者輪廓，並推測喜好，能精準投放商品廣告，提升行銷效率帶動商機。

明昌國際工業股份有限公司總經理陳琮仁則表示，供應鏈現今受疫情危機和中美貿易戰等情勢發展而有所改變，因此企業需透過數位轉型，如製造自動化、智慧營運、數位行銷等方式來因應。

經濟部中小企業處組長黃雅萍在論壇中表示，透過數位工具導入，更能提升企業的決策能力、工作流程等，在變異環境中找出新定位，已經有許多企業投入轉型的行列。

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此外，經濟部中小企業處為協助企業數位轉型、提升競爭力，2021年7月1日推出台灣雲市集，以全線上申請方式及數位點數補助機制，鼓勵中小微型企業採購合適的雲端解決方案，半年內超過2萬3000家企業申請。

2022年台灣雲市集2.0也於5月12日開跑，補助對象擴大至稅籍登記的營利事業，更多小微型企業可受惠，除提供多元、簡便的申請方式外，更擴大補助項目，如開店平台、客戶關係管理、雲端收銀等近400項雲端服務方案。（編輯：潘羿菁）1110606