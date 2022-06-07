美股溫和收高 法人預估台股持續震盪走高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北7日電）中國放寬COVID-19防疫措施，並鬆綁在美上市中國科技股監管，消息激勵美股收紅盤，四大指數分別小漲1%內。法人認為，台股本週為股東會旺季，加權指數有望在正面展望消息的加持下，持續震盪走高。

中國國家衛生健康委員會5日要求各地堅決做到「九不准」，包含不准隨意延長中高風險區及封控區的管控時間等；另外，北京當局鬆綁在美上市中國科技股監管，激勵中概股阿里巴巴（BABA-US）、京東（JD-US）漲逾6%，百度（BIDU-US）漲逾2%；美國年期公債殖利率也從3日的2.940%躍升至3.037%。

美股四大指數6日溫和收高，道瓊工業指數漲升16.08點或0.05%，以32915.78點作收；標準普爾指數攀高12.89點或0.31%，收在4121.43點；科技股那斯達克指數漲48.64或0.40%，收12061.37點；費城半導體指數微漲0.15點或0.0048%，收3062.73點。

台股方面，8日有不少上市公司將召開股東會，指標科技廠方面，有台積電、華碩、大立光、國巨等；傳產股方面有散裝航商裕民、貨攬指標業者中菲行、塑化大廠台化等。

法人表示，台股本週進入股東會旺季，預料台積電等指標性科技股將釋出相對正面的展望，有望成為帶動加權指數走揚的領軍角色。

期貨法人認為，台股昨天以十字短紅作收，顯示多空兩方近期在整理區間角力的意味明顯，預料指數會持續震盪整理，技術面上要突破上方季線關卡不容易，不過月線支撐力道強勁。

富邦投顧指出，台股挑戰季線失利後，拉回短期均線附近整理，盤面個股輪動支撐人氣，操作上可考慮接單能見度高、具業績成長題材的個股，例如車用半導體、5G網通、解封商機股等。（編輯：郭無患）1110607