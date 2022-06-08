東陽5月和前5月營收 創疫情以來同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件廠東陽自結5月合併營收新台幣16.82億元，創2020年COVID-19疫情爆發以來同期新高。

東陽今天上午公布5月自結合併營收16.82億元，較4月17.94億元減少6.24%，比去年同期13.83億元成長21.6%，累計今年前5月東陽自結合併營收85億元，較去年同期73.65億元增加15.4%，東陽指出，5月和前5月營收均創2020年疫情爆發以來同期及累計新高。

其中東陽售後維修市場（AM）事業5月自結營收12.46億元，較去年同期成長31%，前5月自結累計營收60.13億元，較去年同期累計成長16%。

東陽原廠委託製造（OEM）事業5月自結營收4.36億元，較去年同期微增，今年前5月自結累計營收24.87億元，較去年同期成長14%。

東陽指出，近年積極開發電動車市場及輕量化產品，除配套前15大車廠現有的車款外，也開拓具發展潛力的新車廠。

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法人指出，東陽稼動率提升、加上產品組合改善，帶動AM和OEM產品訂單優於預期，東陽中國大陸OEM產品業績第2季可逐步改善。

展望今年營運，法人預估，東陽今年業績可超過197億元，年增7%至8%，毛利率可受惠產能利用率提升、新台幣兌美元匯率走貶等因素，彌補原物料成本上揚，有機會年增1至2個百分點、上看21%，今年獲利目標可超過17億元，大幅年增148%。（編輯：楊凱翔）1110608