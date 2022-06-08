台化洪福源：油價若穩住100美元上下 經營會漸入佳境

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台化今天召開股東會，通過每股配發新台幣4.8元現金股利；展望後市，董事長洪福源表示，只要下半年油價能穩定在每桶100美元上下，石化產品價格可望隨需求而穩定，經營也會漸入佳境。

洪福源表示，2022年發生俄烏戰爭，加劇原油等能源價格飆漲，導致通膨壓力持續攀升。而石化、塑膠產品受限新產能投放，漲幅不如油價，加上中國採取封城、清零的防疫政策，更降低全球供應鏈與物流的動能，影響客戶採購心態，諸多不利因素牽動全球經濟發展。

洪福源認為，不過隨著COVID-19疫情朝輕症化、流感化發展，治療藥物的上市，世界各國逐步與病毒共存，疫情管制的措施減少，將使經濟活動逐漸活絡，供應鏈將逐步正常化。

洪福源指出，因人力不足導致的塞港解決，運輸漸漸回到常軌，運費將會下滑，成本減輕，消費力增加，將使新產能去化的速度加速，這些都有助於台化營運及商機拓展。

洪福源表示，今年第1季在油價及能源成本墊高，成品售價無法完全轉嫁，台化產品除了苯、二甲苯（PX）、純對苯二甲酸（PTA）及苯酚價格還能跟漲外，塑料則受終端需求偏弱價格下滑，其中丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）較去年第4季跌幅達12.7%，幸好透過高值化的努力，仍維持一定的利益。

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洪福源也提到，台化第2季排定芳香烴一廠（ARO-1）、龍德間苯二甲酸（PIA）及寧波ABS廠定檢，但在全產全銷及努力提升市占率下，預估合併營收量、價都將比第1季成長。

展望下半年，洪福源表示，通膨、COVID-19疫情、國際地緣政治等灰犀牛風險仍在，但隨著全球對疫情逐步控制並解封下，歐美的經濟及消費持續復甦，若地緣衝突不再惡化，通貨膨脹得到適當控制，只要油價能穩定在100美元上下，石化產品價格可望隨著需求而穩定，經營也會漸入佳境。（編輯：潘羿菁）1110608