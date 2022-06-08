日圓持續走軟？瑞銀：年底前將有一波反彈

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（中央社記者蘇思云台北8日電）瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，如果美國10年期公債殖利率大幅上升到3.5%，日圓可能會跌至135或更弱，但預估日圓年底前有望反彈到124，明年中進一步走強到120。

瑞銀指出，日圓兌美元跌破131.3大關後，昨天一度觸及133來到的20年來低點，應是日圓多頭頭寸的平倉止損導致近期跌勢加劇。技術上，日圓短期內可能進一步走軟，下一個重要關卡是135，是2002年1月的低點。

不過，瑞銀指出，隨著美國聯準會（Fed）放慢緊縮政策的步調，日本央行的立場開始沒那麼鴿派，預估日圓今年年底前有望回升到124，明年中進一步走強到120。

瑞銀表示，日圓最新走勢反映多種因素共同作用的結果，包括美國10年期公債殖利率上升到3%以上，油價回升到120美元左右，這並不利於日本貿易條件，以及日本央行行長黑田東彥日前發表談話，承諾維持寬鬆貨幣政策，雖然是舊調重彈，但是這番談話令日圓隔天加速走弱。

黑田東彥的談話提到，寬鬆貨幣政策對日本呈現負數的產出缺口來說是合理的，日本國內通膨主要由能源價格驅動，這應該不會是持續現象。雖然日本全國企業短期經濟觀測調查和消費者物價調查看到通膨回升跡象，但在貨幣政策轉向之前，需要看到通膨情況是持續的進一步證明。

瑞銀指出，日圓走勢關鍵在於市場對日本央行轉向鷹派的時間判斷。根據黑田東彥的最新談話，日本央行當前關注三大因素，包括日本國內生產毛額（GDP）產出缺口縮小或改善、工資和通膨預期進一步回升、貿易條件改善。

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鑑於日本先前受到抑制的需求逐漸回溫，加上日本宣布重啟入境旅遊，瑞銀認為前兩大因素在今年下半年會有所進展，評估日本央行不會馬上變得鷹派，但也應該逐漸沒那麼鴿派。

瑞銀表示，短期而言，日圓下行風險在於美國（或全球）公債殖利率進一步上升，這將使得日圓成為利差交易的主要融資貨幣。如果美國10年期公債殖利率大幅上升到3.5%，日圓可能會跌至135或更弱。對於持有日圓多頭頭寸的投資者來說，整體的風險管理非常重要。（編輯：潘羿菁）1110608