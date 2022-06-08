微軟亞灣新創加速器公布入選團隊 高雄7業者獲選

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）台積電將在高雄「楠梓產業園區」設廠，高雄市長陳其邁今天表示，預計這兩個月就會動土；此外，今年微軟新創加速器也首度進駐高雄設立亞灣雲平台，今天公布17家新入選的新創團隊，其中有7家高雄業者獲選。

即將進駐楠梓產業園區的台積電，廠區工程原預定6月動土，對此，陳其邁今天出席微軟新創加速器新創團隊招募成果發表會時接受媒體聯訪表示，最近有受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但大概這兩個月就會動土。

看好大南方發展，今年3月微軟新創加速器首度進駐高雄設立亞灣雲平台，今天與高市府、中山大學產發中心公布17家入選團隊，其中高雄新創雅匠科技、開源智造、嘉堂資訊、雄欣科技、凌聚農業、肚肚、點點全球共7家業者突圍獲選。

陳其邁說，亞灣是新創實現夢想的所在，更重要的是把新的解決方案落實到在地應用，且能與國際市場接軌，落實觀念驗證，也進化到商業模式與服務模式驗證。

陳其邁指出，目前亞灣A級商辦空間均已滿租，市府也正加速特貿三、特倉三與周遭場域開發，5G AIoT生態系已逐步形成，未來將與微軟等公有雲合作，逐步讓公共服務結合雲端工作，提供更多創新服務。

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台灣微軟總經理孫基康表示，微軟新創加速器已邁入第3年，至今已培育32家新創團隊，吸引超過新台幣3億8000萬元投資，創造逾5億3000萬元商機；未來微軟資料中心在台灣落地啟用後，將引進更多國際資源，提供雲端高速運算效能、大數據分析與AI服務。

微軟新創加速器協助在地企業數位轉型創新動能，透過產業專家與技術顧問諮詢，讓原有的技術架構及服務模式獲得優化，並串連微軟全球夥伴生態體系，將解決方案帶給全球客戶，讓新創快速邁向全球市場。（編輯：陳仁華）1110608