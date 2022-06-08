遠傳AI助攻 桃園防疫智能QA上線

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（中央社記者江明晏台北8日電）桃園市政府資訊科技局與遠傳電信合作，結合AI科技與每日防疫資訊，於桃園市民卡LINE官方帳號推出「防疫智能QA」，民眾可在對話框輸入文字，與智慧聊天機器人互動，獲得即時防疫訊息。

遠傳表示，透過科技防疫問題集的龐大知識庫，並依據實際詢問紀錄持續以AI技術增強功能，打造文字QA智慧機器人，增加多元諮詢防疫資訊管道，可滿足大量民眾諮詢需求。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網） 技術投入智慧城市創新應用，在疫情期間透過遠傳研發技術與資通訊整合能力將醫療科技落實於診間、病房、居家、社區、緊急醫療領域，以科技提升民生醫療福祉，協助各地方政府推動防疫。

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遠傳攜手桃園市政府資訊科技局，運用數位科技力，將自身資通訊、AI智能經驗投入防疫新應用，期盼藉由即時互動資訊提供，能緩解第一線客服人員量能壓力，並以最新科技回應民眾對於市政服務的期待。

此外，遠傳自去年協助亞東醫院開設通訊診療門診，今年則進一步與亞東醫院、台灣微軟合作，開發為居家照護與防疫服務的AI客服機器人，提供民眾疫情相關QA資訊，讓民眾輕鬆找到問題並解惑。（編輯：蘇志宗）1110608