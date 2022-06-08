綠界拚線下金流 將推先買後付產品提升毛利率

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（中央社記者吳家豪台北8日電）第三方支付業者綠界科技今天召開股東常會，通過配發每股現金股利新台幣15.6元、股票股利0.5元，今年將朝線下金流市場發展，並將推出數款新型的先買後付（BNPL）產品，進一步提升毛利率。

綠界科技2021年度稅後淨利3.17億元，年增75%，創歷史新高，主要因為品牌知名度及系統穩定度的加持下，零售業者及電商業者優先使用綠界金物流及電子發票服務；去年每股盈餘21.42元，已連續5年獲利超過1個股本。

綠界董事長林雪慧在營業報告書指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍持續影響百業，綠界今年將持續專注在零售業數位轉型市場，並推出OMO EDC刷卡機整合交易模組服務，協助零售業提振業績與會員經營，也正式宣告綠界將朝線下金流市場推進。

在電子發票加值業務方面，綠界今年將與POS（端點銷售系統）廠商聯手推出數款整合型系統，以取得線下零售業及連鎖門市客戶。

林雪慧說，整體而言，今年的營業計畫方向包含落實服務創新、業務及市場分散、生態系合作、客戶滿意度提升等，以開拓更多可發展的市場為首要目標，希望持續保有高市占率、高毛利、高成長及高獲利。（編輯：蘇志宗）1110608