台積電領軍台股收漲157點 16700點得而復失

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台股8日由台積電領漲，收盤加權指數上漲157.63點，以16670.51點作收。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北8日電）蘋果（Apple）等科技股領漲，帶動美股齊揚，台股今天由權值股台積電領軍，盤中一度站上16700點整數關卡，隨後漲勢收斂，收盤上漲157.63點，以16670.51點作收，惟成交量未能有效放大。

加權指數終場收在16670.51點，上漲157.63點，漲幅0.95%，收復5日線約16603點，成交值新台幣2089.93億元，8大類股齊揚。

蘋概三王台積電收544元，上漲1.68%；大立光收1785元，漲0.85%；鴻海收114元，小漲0.44%。IC設計大廠聯發科收930元，大漲4.49%。

漲停股除今皓、建碁、誠研、嘉基、中福，還包括醫藥族群的明基醫、奈米醫材；觀光旅遊股富野、海灣、老爺知等。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天反彈，主要是拉半導體族群，但因量能不足，許多盤中上漲股票尾盤漲勢收斂，尤其台積電股東會釋出利多並未超出預期，明天指數是否可持續反彈仍充滿變數。

廖健佑認為，現階段是在季線16800點之下的壓縮盤，因反彈缺乏量能搭配，所以拉高就有人出貨，不排除僅是一日行情，但週五美國公布消費者物價指數（CPI），屆時盤勢波動仍有搶短機會。

他說，半導體族群除大型權值股之外，僅少數股票跟著走高，接下來仍可能維持輪動格局；在搶短選股不易情況下，投資人可留意投信換股加碼標的。（編輯：楊蘭軒）1110608