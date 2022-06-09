誠品若提前解約 北市府：不能參與下次台北車站K區地下街招標

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（中央社記者劉建邦台北9日電）疫情衝擊車站人潮，外傳誠品將提前解約擬撤出台北車站K區地下街。台北市市場處今天表示，誠品若提前終止K區地下街商場租約，將不能參與下一次招標。

台北市政府市場處發布新聞資料指出，民國108年12月辦理台北車站K區地下街公開招標，由誠品公司以每月新台幣826萬元得標，契約自109年4月1日至114年3月31日止。

市場處表示，K區地下街位處台北車站特定區，具有一定公共性，與一般商業租賃不同，誠品以疫情影響為由，申請提前終止K區地下街租約，是契約規定權益；至於是否為不可歸責或不可抗力事由和退還履約保證金等內容，正由第三方調解。

市場處指出，自發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，為照顧承租市有場域廠商，從109年至今年，分別推減租優惠措施，承租市有場域當營業使用者均適用，沒有獨厚特定承租人。

市場處表示，依減租優惠措施，承租人應切結把減免金額回饋實際營業人，若未依規定辦理，市場處可收回減免金額。誠品若最後仍與北市府提前終止K區地下街租約，將不得參與下次公開招標案。

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市場處指出，至於媒體報導市長柯文哲指示「疫情確是因素，可幫忙地方就盡量幫忙」，是考量K區地下街公共性質以及市府和企業與民眾三贏的角度，但須符合法規及契約，相關內容正由區公所調解，盼找到解決方案。

「百貨情報誌」臉書（Facebook）粉絲專頁7日發文，誠品生活eslite spectrum站前店台北車站K區地下街傳欲提前與北市府解約；誠品表示，疫情確實影響人流甚巨，目前正研擬適當作法。（編輯：張銘坤）1110609