機械業5月出口值年減1.1% 20個月來首次下滑

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會今天公布5月機械出口值28.8億美元，年減1.1%，是連續20個月較上一年同期成長後首次下滑，主要是去年同期基期高、俄烏戰爭帶動高通膨和全球景氣趨保守，企業設備投資趨緩。

機械公會今天下午公布5月台灣機械設備進出口統計速報，5月機械出口值28.8億美元，較去年同期29.12億美元減少1.1%；若以新台幣計算約851.43億元，較去年同期增加4.4%。

公會指出，5月機械出口以美元計價較去年同期略為下滑1.1%，是連續20個月年成長後首次下滑，主要受到去年同期基期已高、俄羅斯與烏克蘭戰爭引起高通膨問題與全球景氣趨向保守等，讓企業對機械設備投資未如先前積極。

工具機產業方面，5月工具機出口值2.48億美元，較去年同期成長1.4%，較4月減少2.75%。控制器5月出口趨緩，金額來到0.76億美元，今年前5月控制器累計出口值7.1億美元，較去年同期成長129%，公會表示，影響控制器出口因素持續觀察。

累計今年前5月機械出口值146.82億美元，較去年同期增加12%，若以新台幣計價約4172.83億元，較去年同期增加12.5%。

從出口市場來看，機械公會表示，俄烏戰爭與COVID-19疫情持續影響全球經濟，尤其受中國大陸封控管制影響，供應鏈大亂，目前管制雖逐步放鬆，供應鏈仍須時間恢復。

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公會表示，5月機械設備對中國大陸出口持續負成長達17.9%，已連3個月出口負成長均超過雙位數百分點，今年前5月累計對中國大陸出口負成長10.2%；儘管今年前4月對美國出口累計年成長46.7%、美國一度躍升為第1大出口市場，但5月對美國出口未如前幾個月近5成高成長幅度，僅年成長12%，累計前5月對中國大陸市場出口重回第1，對美國出口位居第2。

機械公會指出，受美國持續升息影響，新興市場經濟成長可能趨緩，加上全球性通貨膨脹，對後續機械出口帶來更多不確定因素，面對國際情勢發展應持續觀察。（編輯：張均懋）1110609