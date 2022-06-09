長榮鋼電子投票出爐 哥哥派董事提名人選勝出

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（中央社記者賴言曦台北9日電）長榮經營權之爭重頭戲、長榮鋼股東會10日登場，會中將改選7席董事，今天下午電子投票結果出爐，由長榮鋼經營團隊提出的董事名單勝出。

由於長榮鋼是長榮航空第4大股東，在長榮國際選出鄭深池任董事長後，誰能在10日攻下長榮鋼主導權，誰就有機會在明年的長榮航空董事會改選占上風。

長榮鋼經營團隊被視為屬於長榮「哥哥派」張國華的一方，據長榮鋼電子投票結果，長榮鋼董事長林耿立獲得約331.52萬權，為兩派人馬中支持權數最高者；另外還有長榮物流約243.72萬權、柯麗卿約234.13萬權、維達開發代表人李孟玲約229.51萬權。

長榮鋼提出的3名獨董取得支持權數方面，分別為華騰會計師事務所會計師李冠賢約261.09萬權、雙榜法律事務所主持律師連元龍約260.9萬權、大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴約258.84萬權。

長榮「弟弟派」提名的董事候選人取得支持權數方面，長榮國際約34.11萬權、凱明投資約10.91萬權、鄭深池約23.45萬權、富好國際約2.54萬權、正好開發約2.58萬權。

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「弟弟派」3名獨董取得支持權數部分為中菲行前執行長林天送約12萬權、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲約6.14萬權、博新法律事務所主持律師陳筱屏約6.32萬權。

另外，對外資具有影響力的代理顧問公司ISS近期出具報告表示，支持長榮鋼董事會推派的名單，市場猜測持股長榮鋼約2%的外資將支持張國華一方。至於在這場改選中同樣身為關鍵少數的大股東欣陸投控日前則表示，「從欣陸的角度，會選擇最維護股東權益的那一邊。」（編輯：張均懋）1110609